Federasyon'dan açıklama geldi Survivor'dan İsmail Balaban ayrılıyor iddiası

''İsmail Balaban bu yarışmaya kendi isteği ile gitmiştir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı güreşçimize bu tür hakaretler yapılmasını uygun görmüyoruz. Yaklaşık 670 yıllık bir geçmişe sahip olan Kırkpınar yağlı güreşleri bizim kültürümüzün bir parçasıdır ve ata sporumuzdur.''