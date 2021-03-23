Federasyon'dan açıklama geldi Survivor'dan İsmail Balaban ayrılıyor iddiası
Survivor'da Dora ve İsmail arasındaki kavga izleyicileri sinirlendirdi. Güreş Federasyonu da açıklama yaptı.
Survivor'da dün akşam yaşanan kavga izleyicinin canını sıktı. Gönüllerden Uğurtan Dora, başpehlivan İsmail Balaban'a ''Soytarı'' ve "Zenne gibi oynarsın ancak" gibi sözler sarf etti. Twitter'da Dora'ya tepkiler çığ gibi yağarken bir tepki de güreş camiasından geldi.
Türkiye Güreş Federasyonu yaptığı açıklamayla bu sözleri kınarken Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ise, "Programı bıraksın gelsin, ne kazanıyorsa desteği ben vereceğim" dedi. İsmail Balaban'ın ise Survivor'dan ayrılacağı öne sürüldü.
Konuyla ilgili olarak Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, şunları yazdı:
"Survivor 2021'de Ünlüler Takımı'nda mücadele eden Başpehlivan İsmail Balaban önceki gün karşı takım oyuncularıyla gerginlik yaşamış, gönüllüler takımından Uğurtan Dora ünlü sporcu için çirkin ifadeler kullanmıştır. Bu ifadeleri Türkiye Güreş Federasyonu olarak kınıyoruz.''
''İsmail Balaban bu yarışmaya kendi isteği ile gitmiştir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı güreşçimize bu tür hakaretler yapılmasını uygun görmüyoruz. Yaklaşık 670 yıllık bir geçmişe sahip olan Kırkpınar yağlı güreşleri bizim kültürümüzün bir parçasıdır ve ata sporumuzdur.''