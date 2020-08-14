Feci olay! Antalya'da doğal havuza atlayan kişi ölümden döndü

Bozkurt, doğal havuzda önlemlerin eksik alındığını, olayla ilgili sorumlu kim varsa cezasını çekmesini istediğini söyledi. Başına gelen olay sonrası havuza atladığı ağaçtaki tahtaların ve havuzdaki taşların yok edildiğini öğrendiğini aktaran Yunus Emre Bozkurt, ''Suya atlamak için iki ağacın arasına 3 basamak yapılmış. Ben de oradan atlamak istedim. Atlayınca başımı suyun içinde çarptım. Sonra bilincim kapanmış. Şu an durumum kötü, kısmi felç geçirmişim" dedi.