Feci kazada ölen Hızlı ve Öfkeli'nin efsanesi Paul Walker'ın kızı büyüdü, son hali şok etti!

Hızlı ve Öfkeli'nin efsane ismi Paul Walker, 30 Kasım 2013'te henüz 40 yaşındayken, arkadaşı Roger Rodas'ın kullandığı Porsche Carrera GT marka araçla yüksek hızdan kaynaklı geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Walker, vefatının üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen sevenleri tarafından hala hatırlanıyor ve özlem duyuluyor. Dünyaca ünlü oyuncunun o dönemlerde küçük olan kızı ise büyüdüğü son haliyle tüm dünyanın dikkatini çekti.