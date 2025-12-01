Feci kazada ölen Hızlı ve Öfkeli'nin efsanesi Paul Walker'ın kızı büyüdü, son hali şok etti!
Hızlı ve Öfkeli'nin efsane yıldızı Paul Walker, 30 Kasım 2013'te geçirdiği feci bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmişti. Dünyaca ünlü yıldız, vefatının 12. yılında sevenleri tarafından özlemle anılırken, o dönem küçük yaşlarda olan kızı Meadow Walker da son haliyle gündeme geldi. Paul'un kızı büyüdü, son hali herkesi şaşırttı.
Hızlı ve Öfkeli'nin efsane ismi Paul Walker, 30 Kasım 2013'te henüz 40 yaşındayken, arkadaşı Roger Rodas'ın kullandığı Porsche Carrera GT marka araçla yüksek hızdan kaynaklı geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Walker, vefatının üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen sevenleri tarafından hala hatırlanıyor ve özlem duyuluyor. Dünyaca ünlü oyuncunun o dönemlerde küçük olan kızı ise büyüdüğü son haliyle tüm dünyanın dikkatini çekti.
Ünlü oyuncunun öldüğü kaza, Walker'ın kurucusu olduğu Reach Out WorldWide (ROWW) adlı yardım kuruluşunun etkinliğinden ayrıldıktan sonra meydana gelmişti.
Rodas'ın kontrolünü kaybettiği araç, yaklaşık 160 km/s hızla giderken bir direğe çarparak alev almıştı. Paul Walker, olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Hızlı ve Öfkeli serisinin başrol oyuncusu Paul Walker ölüm yıldönümünde anılırken akıllara o dönem 15 yaşında olan kızı geldi.