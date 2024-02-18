Feci kazada bir aile yok oldu: Ölü sayısı 3’e yükseldi

34 GOJ 61 plakalı otomobilin hurdaya döndüğü kazada olay yerinde hayatını kaybeden anne Feride Çırcır’ın ardından eşi Ali Çırcır ve kızı Duygu Çırcır Çelik de hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.