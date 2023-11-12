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Feci kaza! Hafif ticari araç köprüden düştü 3 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Feci kaza! Hafif ticari araç köprüden düştü 3 kişi hayatını kaybetti

Manisa’nın Kula ilçesinde hafif ticari aracın Gediz Köprüsü'nden düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Feci kaza! Hafif ticari araç köprüden düştü 3 kişi hayatını kaybetti

Gediz Köprüsü'nde İzmir istikametine giden Çağlar Uzun (28) yönetimindeki  hafif ticari araç, yaklaşık 25 metre yükseklikten düştü.

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Feci kaza! Hafif ticari araç köprüden düştü 3 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Feci kaza! Hafif ticari araç köprüden düştü 3 kişi hayatını kaybetti

Kazada sürücü Uzun ile araçta bulunan Naci Şen (32) yaşamını yitirdi. Sürücünün ağır yaralanan annesi Gülşen Uzun (60), Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

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