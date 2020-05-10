FDA’dan dakikalar içinde sonuç veren ilk koronavirüs antijen testine onay
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı 4 milyon 100 bini aşarken, 80 bini aşkın ölümün gerçekleştiği pandeminin merkezi ABD’de virüsü durdurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) bu kapsamda koronavirüsü dakikalar içinde tespit edebilen ilk antijen testine onay verdi.
Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), dakikalar içinde sonuç üreten ve yapılması nispeten ucuz olan ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) antijen testinin acil kullanımına izin verdi.
San Diego merkezli Quidel Coorporation tarafından geliştirilen testler, FDA tarafından onaylanan üçüncü test tipi oldu.
ABD’de daha önce ticari olarak temin edilebilen iki tip test bulunuyordu. Bunlardan ilki, herhangi bir organizmaya ait DNA'daki istenen bölgelerin çoğaltılmasını sağlayan polimeraz zincir reaksiyonunu (polymerase chain reaction, PCR ) kullanalan PCR testleri; ikincisi ise tükürük veya mukustak (genetik materyal) kullanarak önceki enfeksiyonları tespit eden antikor testleri...
Antijen, bir virüs veya bakteri gibi yabancı bir madde için bir kullanılan bir terimken; antikor, önceki bir enfeksiyona yanıt olarak vücut tarafından oluşturulan proteinlere deniliyor.