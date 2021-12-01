FBI'ın tüm WhatsApp mesajlarını okuyabildiği ortaya çıktı

İnternette gizliliğimizi tamamen korumanın hiçbir yolunun olmadığı ne yazık ki su götürmez bir gerçek. Kişisel olarak bizler veya şirketler verilerimizi korumaya ve onlara erişmeyi zor hale getirmeye çalışsak da aynı çabayı bu verilere erişmek isteyen taraflar da yapıyorlar. Bugünse halihazırda uzunca bir süredir internette şakası yapılan bir konunun gerçekten de uygulanabilir olduğu ortaya çıktı. (Webtekno)