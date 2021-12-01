FBI'ın tüm WhatsApp mesajlarını okuyabildiği ortaya çıktı
Ortaya çıkan 7 Temmuz 2021 tarihli FBI belgeleri hangi mesajlaşma uygulamasından hangi bilgilerin edinilebildiğini tek tek açıklıyor. Görünen o ki FBI, WhatsApp'taki tüm yazışmaları okuyabiliyor.
İnternette gizliliğimizi tamamen korumanın hiçbir yolunun olmadığı ne yazık ki su götürmez bir gerçek. Kişisel olarak bizler veya şirketler verilerimizi korumaya ve onlara erişmeyi zor hale getirmeye çalışsak da aynı çabayı bu verilere erişmek isteyen taraflar da yapıyorlar. Bugünse halihazırda uzunca bir süredir internette şakası yapılan bir konunun gerçekten de uygulanabilir olduğu ortaya çıktı. (Webtekno)
Ele geçirildiği söylenen bir FBI belgesi WhatsApp ve iMessage uygulamalarından veri almanın yasal yollarla fazlasıyla kolay olduğunu ortaya koyuyor. Söz konusu belge kullanıcıların hassas bilgilerinin ele geçirilmesi için birden fazla yasal yol olduğunu da gözler önüne seriyor.
İşte FBI'ın ortaya çıkan belgesi
FBI'ın bu bağlantıdan da ulaşabileceğiniz ve gizli olmayan söz konusu belgesinde uygulamaların güvenlik düzeyleriyle ilgili bilgiler yer almıyor. Bunun yerine uygulamalar özelinde yasal yollarla hangi bilgilerin ele geçirilebileceği açıklanıyor.
iMessage
- Mesaj içerikleri sınırlı olarak gösteriliyor.
- Tebligat ile temel düzeyde abone bilgileri alınabiliyor.
- İstihbarat erişimi kararıyla hedef bir numarayla yapılan 25 günlük görüşmeler görülebiliyor.
- Kalem kaydı: Herhangi bir bilgi sunulmuyor.
- Arama emri: Hedef cihazın yedeklerine ulaşılabiliyor, iCloud kullanılıyorsa şifreleme anahtarları da veriliyor. Eğer hedef, iCloud'da mesajları etkinleştirdiyse buradan mesajlar da alınabiliyor.