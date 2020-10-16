FB TV'nin sunucusu Dilay Kemer kanser nedeniyle yoğun bakıma alındı
Fenerbahçe'nin başarılı sunucusu Dilay Kemer'in yakalandığı kanser hastalığı tekrar nüksetti. Kemer, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı. Öte yandan genç sunucu ikinci kez aldığı aynı haber karşısında duyduğu üzüntüyü ifade etmişti.
Fenerbahçe TV'nin ekran yüzlerinden Dilay Kemer, gördüğü kanser tedavisinin ardından geçtiğimiz günlerde 'korkunun yerinin umut ve heyecan kaplıyor yavaş yavaş' demişti. Güzel sunucu hakkındaki üzücü haberi FB TV, sosyal medyadan verdi.
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Dilay Kemer, kanser hastalığının pençesinden kurtulamadığını kısa bir süre önce sevenleriyle paylaşmıştı.
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Başarılı sunucu, son paylaşımında kendisine gelen güzel mesajlara karşı teşekkür ederek dua beklediğini ifade etmişti.
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Durumu ağırlaştı: Hastalığı nedeniyle bir süredir çalışamayan Dilay Kemer'in durumunun ağırlaştığı belirtildi. Yoğun bakıma alınan Kemer'e sosyal medyadan destek mesajları yağdı. Fenerbahçe TV, paylaşımında 'dualarımız ve kalbimiz seninle' sözlerine yerdi.
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