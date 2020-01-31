FB TV sunucusu Dilay Kemer sevenlerinden dua istedi
Fenerbahçe TV'nin güzel sunucusu Dilay Kemer, son sağlık durumu hakkında bilgi verirken sevenlerinden dua istedi.
Ünlü sunucu Dilay Kemer bir süredir yakalandığı kan kanseri hastalığına karşı mücadele veriyor. Kemer, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerinden dua istemeyi ihmal etmedi.
Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle uzun zamandır ekranlardan uzak kalan güzel sunucu Dilay Kemer, sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: Herkese merhaba, İlk defa bir tbt gününde hastalık zamanından bir şey paylaşmak istedim. 30.08.2018’e ait bu fotoğraf, ilk tedavi-kemoterapi günüm... Aradan geçen 1,5 yılda sayamadığım kadar daha tedavi aldım, hem fiziksel hem ruhsal çok değiştim ama umuyorum ki artık bugün son.
Allah’ın izniyle bugün 2. kez ilik nakli oluyorum. Bundan sonraki sürecin uyumlu, kolay, sağlıklı geçmesi için dualarınızı, enerjilerini bekliyorum, gücünüze ihtiyacım var, bana bugüne kadar sevginizi hissettiren güzel kalplerinizden öpüyorum.
Peki Dilay Kemer kimdir?: 1988 Antalya doğumlu olan Dilay Kemer Fenerbahçe TV’de spikerlik yapmaktadır. Başarılı spiker, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunudur.