Fazla zenginlik zarar demişti... 8 milyonluk reklam anlaşmasına imza attı
Hülya Avşar'ın "Fazla zenginlik insana zarar veriyor" sözleri, 8 milyon TL'lik reklam anlaşmasıyla çelişiyor
Türkiye'nin en ünlü sanatçılarından biri olan Hülya Avşar, son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Ekonomik krize ilişkin "Gerekirse simit yiyeceğiz" sözleriyle tartışılan Avşar, son olarak fazla zenginlikten şikâyet etmesiyle gündeme gelmişti.
Avşar, 7 yıldır reklam yüzü olduğu yatak markasıyla yeni bir anlaşmaya imza attı. Avşar'ın, markayla bir yıl için 8 milyon TL'lik reklam anlaşması yaptığı öğrenildi.
Avşar'ın bu açıklaması, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki ile karşılandı. Kullanıcılar, Avşar'ın "Fazla zenginlik insana zarar veriyor" sözlerinin, 8 milyon TL'lik reklam anlaşmasıyla çeliştiğini belirtti.
Avşar'ın açıklamalarına tepki gösteren ekonomist Prof. Özgür Demirtaş da, "Simit ye" diyerek karşılık verdi.