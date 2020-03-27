Fazla hareketsizliğin sebep olduğu hastalıklar nedir felç riski artıyor!
Koronavirüs sebebiyle evlere kapandığımızdan bu yana vücudunuzu hareket ettirmek çok daha zor hale geldi. İşte aşırı hareketsizliğin yaratacağı birtakım sorunlar...
İnsan vücudu hareket etmek üzere tasarlanmıştır. Üstelik bunu vücudumuzun yapısında da görmek mümkün. Derimizin altında bulunan 360 eklem ve 700’den fazla iskelet kası, kolay ve akıcı bir şekilde hareket edebilmemize imkan verir.
17
Kısa süreli oturmalar tabii ki vücudun dinlenmesi için olmazsa olmaz ancak saatlerce hiç hareket etmeksizin oturmak damar ve sinirlerin yavaş yavaş bloke olması sebebiyle bacaklarda şişme ve uyuşmaya sebep olur.
27
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki bazı kanser çeşitleri, kalp hastalıkları, diyabet, böbrek, karaciğer problemleri de hareketsizlikten beslenir.
37
Uzmanlara göre cep telefonu, tablet ve televizyon başında fazla zaman geçirerek hareketsiz kalmak, felç geçirme riskini 40’lı yaşlara kadar indiriyor.
47