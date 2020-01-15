Fazıl Say'ın doğum günü pastasından eşi Ece Dağıstan maymun olarak çıktı
Ünlü piyanist Fazıl Say, geçtiğimiz günlerde 50. yaşına girdi. Eşi Ece Dağıstan'ın sürprizi ise hayrete düşürdü.
Fazıl Say, yakın dostlarıyla 50'nci yaşını Bebek'te bir otelde düzenlenen parti ile kutladı. Yakın dostlarının katıldığı gecede mekana, Say için devasa pasta getirildi.
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Say için getirilen devasa pastanın içinden ise eşi Ece Dağıstan'ın maymun kostümünde çıkması ünlü piyanisti şaşkınlığa uğrattı.
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Eşini dudaklarından öperek kutlayan Ece Dağıstan, ''İnsanın 50 yaşına basmış kocasını en çok heyecanlandıran şey, maymun olması'' dedi.
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Onun verdiği maymun başlığını takan Fazıl Say da “Maymuna döndük.” diye espri yaptı ve ekledi: ''Ece’nin bugün buraya maymun getireceğinden emindim. Ama ona paramız yetmedi, daha çok konser vermem lazım.''
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