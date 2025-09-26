Fazıl Say'dan ilan-ı aşk! Bakın yeni sevgilisi kimmiş
Ünlü piyanist Fazıl Say, gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Özel hayatıyla çok merak edilen ünlü besteci, aşk yaşadığını resmen duyurdu. Bakın Fazıl Say kimle aşk yaşıyormuş...
Gündeme dair yorumları ve eleştiriyle adından sıkça söz ettiren ünlü piyanist Fazıl Say bu defa özel hayatıyla dikkat çekti. Fazıl Say, bakın kimle yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu...
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say özel hayatıyla gündeme geldi. Fazıl Say, flüt sanatçısı Aslıhan And ile yeni bir aşka yelken açtığını resmen duyurdu. Çift, el ele tutuştukları bir fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşarak ilişkilerini sevenlerine ilan etti.
Fazıl Say, paylaşılan fotoğrafın altına ilişkilerinin felsefesini anlatan şu sözleri not düştü:
"Aşk sevgiye akar, sevgi dayanışmaya akar, koruyan bütünlük gönüllere akar; hepsinin ruhu müziğe, hayata, umutlara, hayallere ve ortak bir yaşam sevdasına akar. Aydınlık bir geleceğe ve mutluluğa akar… Aksın hep… Aslıhan ile, Temmuz 2025."