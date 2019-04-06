Fazıl Say'dan dikkat çeken Ekrem İmamoğlu yorumu
Fazıl Say, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya hesabından yaptığı yorumla destek verdi.
Ünlü Türk piyanist Fazıl Say, resmi olmayan sonuçlara göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu'na "Bravo kardeşim. Umarım haksızlık yaşamazsın." yorumunda bulundu.
Dünyaca ünlü Türk piyanist Fazıl Say, İmamoğlu'nun Instagram hesabından, "İstanbul'un öyle şeffaf bir yönetimi olacak ki; 39 ilçenin belediye başkanları ve tüm meclis üyeleri bu şehre hizmet etmek için gönülden istekli olacak" notuyla paylaştığı fotoğrafa yorum yaptı.
Fazıl Say yorumunda, "Bravo kardeşim. İşini iyi yapan insansın, başarılar diliyorum. Umarım haksızlık yaşamazsın" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konserine katılmıştı: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Truva Sonatı isimli konserine davet eden ünlü piyanist Fazıl Say yapılan eleştiriler üzerine ilk kez açıklama yapmıştı.