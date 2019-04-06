Fazıl Say'dan dikkat çeken Ekrem İmamoğlu yorumu

Dünyaca ünlü Türk piyanist Fazıl Say, İmamoğlu'nun Instagram hesabından, "İstanbul'un öyle şeffaf bir yönetimi olacak ki; 39 ilçenin belediye başkanları ve tüm meclis üyeleri bu şehre hizmet etmek için gönülden istekli olacak" notuyla paylaştığı fotoğrafa yorum yaptı.