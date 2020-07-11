Fazıl Say'dan Ayasofya'nın cami yapılmasına tepki! İntikam mı alıyoruz
Piyanist Fazıl Say, Ayasofya ile ilgili yaptığı açıklamada “Bu nedir, 'intikam' mı alıyoruz? 'Dünya mirası', korunması, müze olarak kalması felsefi olarak doğru olandı.” dedi.
Ayasofya'nın müze statüsünün düşürülmesi ve cami olarak ibadete açılmasına karar verilmesinin ardından bir açıklamada Piyanist Fazıl Say'dan geldi. Fazıl Say sosyal medya hesabı Instagram yaptığı açıklamada "Bu nedir, 'intikam' mı alıyoruz? 'Dünya mirası', koruması, müze olarak kalması felsefi olarak doğru olandı" dedi. Fazıl Say'ın bu açıklamasında sosyal medyadan tepki geldi. İşte Fazıl Say'ın yaptığı açıklamanın tamamı.
Ayasofya'nın müze statüsünün düşürülmesi ve cami olarak ibadete açılmasına karar verilmesinin ardından piyanist Fazıl Say’dan da bir açıklama geldi.
Instagram hesabından paylaşım yapan Say, açıklamasının tamamında şunları söyledi:
"Yorumlarınızı okuyorum. Teşekkür ederim. Tüm bu yorumlar siyasilerden çok daha üst düzeyde diye düşünüyorum. Benim inançlara inananlara saygım var, onlardan da beklentim saygı, Siyasilerin bu konuda ne dediği kendi meseleleridir. Mühim olan filozofların ve insanlığın algısı ve düşüncesidir. Yukarıdaki yazıma ek olarak; Yaklaşık 1000 yıl kilise, yaklaşık 500 yıl cami yaklaşık 85 yıl da müze olarak var olan Ayasofya...
“İnsanlığın ortak meselesi”
Benim objektif bakış açımla; Sultan Ahmet ve Ayasofya’nın yan yana duruyor olması asıl sembol idi. Barışın, dinlerin kardeşliğinin sembolü ve dünya, insanlık kanımca İstanbul’u en çok bu yüzden seviyordu.