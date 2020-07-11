Fazıl Say'dan Ayasofya'nın cami yapılmasına tepki! İntikam mı alıyoruz

Instagram hesabından paylaşım yapan Say, açıklamasının tamamında şunları söyledi:

"Yorumlarınızı okuyorum. Teşekkür ederim. Tüm bu yorumlar siyasilerden çok daha üst düzeyde diye düşünüyorum. Benim inançlara inananlara saygım var, onlardan da beklentim saygı, Siyasilerin bu konuda ne dediği kendi meseleleridir. Mühim olan filozofların ve insanlığın algısı ve düşüncesidir. Yukarıdaki yazıma ek olarak; Yaklaşık 1000 yıl kilise, yaklaşık 500 yıl cami yaklaşık 85 yıl da müze olarak var olan Ayasofya...