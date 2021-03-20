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Fazıl Say ve Ece Dağıstan evlendiğinden beri ayrı evlerde yaşıyorlar sebebi...

Fazıl Say ve Ece Dağıstan evlendiğinden beri ayrı evlerde yaşıyorlar sebebi...

2019 yılında Ece Dağıstan ile evlenen Fazıl Say, evlendiklerinden beri ayrı yaşadıklarını açıkladı.

Fazıl Say ve Ece Dağıstan evlendiğinden beri ayrı evlerde yaşıyorlar sebebi...

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, üç yıldır birlikte olduğu İzmirli piyanist Ece Dağıstan ile 2019 yılında İtalya'nın Milano kentinde nikah masasına oturdu. Ünlü çift, Magnet Quarterly dergisine kapak oldu.

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Fazıl Say ve Ece Dağıstan evlendiğinden beri ayrı evlerde yaşıyorlar sebebi...

Fazıl Say ve Ece Dağıstan, evlilikleriyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Dağıstan, "Biz sevgililiğe devam ediyoruz. Evlerimizi bile birleştirmedik. Ben Fazıl'a veya o bana, hâlâ sırt çantamızla gelip gidiyoruz" dedi.

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Fazıl Say ve Ece Dağıstan evlendiğinden beri ayrı evlerde yaşıyorlar sebebi...

Eşine katılan Fazıl Say, "Asla sıkılmayız. Ayrı evlerde yeni aşıklar gibi yaşıyoruz. Herkesin kendi işi, çalışması, hayatının bireyselliği var" şeklinde konuştu.

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Fazıl Say ve Ece Dağıstan evlendiğinden beri ayrı evlerde yaşıyorlar sebebi...

İki yıl önce İtalya’nın Milano kentinde dünyaevine girdiği Ece Dağıstan ile mutlu bir evlilik sürdüren Fazıl Say, zaman zaman sosyal medya hesabından birlikte geçirdiği keyifli vakitlere dair paylaşımlarda bulunuyor.

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