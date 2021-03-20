Fazıl Say ve Ece Dağıstan evlendiğinden beri ayrı evlerde yaşıyorlar sebebi...

Fazıl Say ve Ece Dağıstan, evlilikleriyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Dağıstan, "Biz sevgililiğe devam ediyoruz. Evlerimizi bile birleştirmedik. Ben Fazıl'a veya o bana, hâlâ sırt çantamızla gelip gidiyoruz" dedi.