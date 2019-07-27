Fazıl Say ile Ece Dağıstan düğün yaptı! Ünlüler akın etti
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, 25 Ocak’ta İtalya’da evlendiği Ece Dağıstanlı ile dün Çeşme Alaçatı’da düğün yaptı.
Türk klasik batı müziği piyanisti ve besteci Fazıl Say, 2012 yılından beri ilişki yaşadığı Ece Dağıstan ile birlikte Ocak ayında nikah masasına oturmuşlardı.
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Say ve Dağıstan İtalya'nın Milano kentinde dünya evine girmişlerdi. Sade bir nikah töreniyle evlenen çiftin nikahını Türkiye Cumhuriyeti Milano Başkonsolusu Özgür Uludüz kıymıştı.
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Çiftin nikah şahitliğini yakın dostları Kadir Dursun ve Haldun Demirhisar yaparken, Ece Dağıstan'ın nikah şahitliğini ise yakın arkadaşları Esra Erlevent ve Hande Yılmaz yapmıştı.
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Fazıl Say'ın Twitter hesabından kendi evliliğini "Dünyaca ünlü piyanist dünya evine girdi" diyerek duyurması sosyal medyada gündem olmuştu.
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