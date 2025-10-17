Fazıl Say evlendi! Aslıdan And ile düğün fotoğrafları beğeni rekoru kırdı! Aslıhan And kimdir, nereli, kaç yaşında?

Türk klasik batı müziğinin dünyaca ünlü ismi, piyanist ve besteci Fazıl Say, bir süredir ilişkisinin devam ettiği flüt sanatçısı Aslıhan And ile nikah masasına oturdu. İstanbul'daki evlerinde gerçekleştirdikleri sade bir nikah töreniyle dünyaevine giren çiftin mutluluğu, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Fotoğrafları beğeni ve yorum rekoru kırdı.