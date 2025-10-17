Fazıl Say evlendi! Aslıdan And ile düğün fotoğrafları beğeni rekoru kırdı! Aslıhan And kimdir, nereli, kaç yaşında?
Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, bir süredir ilişki yaşadığı flüt sanatçısı Aslıhan And ile İstanbul'daki evinde sade ve sadece yakın çevresinin katıldığı bir nikah töreniyle evlendi. Zarif gelinliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Aslıhan And, sade tarzıyla göz kamaştırdı. Çiftin düğün fotoğrafları olay oldu... Aslıhan And kimdir, nereli, kaç yaşında?
Türk klasik batı müziğinin dünyaca ünlü ismi, piyanist ve besteci Fazıl Say, bir süredir ilişkisinin devam ettiği flüt sanatçısı Aslıhan And ile nikah masasına oturdu. İstanbul'daki evlerinde gerçekleştirdikleri sade bir nikah töreniyle dünyaevine giren çiftin mutluluğu, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Fotoğrafları beğeni ve yorum rekoru kırdı.
ASLIHAN AND'IN ZARİF TARZI BEĞENİ TOPLADI
Sade bir gelinlik tercih eden Aslıhan And, sırt dekolteli zarif tasarımıyla sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. Doğallığı ve zarafetiyle dikkat çeken And, sade tarzıyla göz kamaştırdı.
"HUZURLA, MUTLULUKLA, SEVGİYLE…"
Nikâh töreninden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Fazıl Say, gönderisine "Yuvamızı kurduğumuz özel günümüzden… Huzurla, mutlulukla, sevgiyle…" notunu düştü. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.
MAYIS AYINDA KUTLAMA PLANLIYORLAR
Bir süredir mutlu birlikteliklerini sürdüren müzisyen çift, evliliklerini dostlarıyla da kutlamaya hazırlanıyor. Fazıl ve Aslıhan Say çifti, mayıs ayında İstanbul'da sanatçı dostları ve yakın arkadaşlarıyla özel bir kutlama yaparak mutluluklarını paylaşacaklarını belirtti.