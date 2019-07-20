Faydası saymakla bitmiyor' 'Zayıflamak için tercih ediliyor' Nallıhan’da tarhana ayı başladı

Tarhanalar kurumak için çatılara serildi. İçeriği ile her türlü şifa ve fayda içeren tarhana kurumak için güneş gören yerlere bırakıldı. Dar gelirli insanların “Darhane” olarak isim verdikleri tarhana kış aylarının vazgeçilmezidir. Saymakla bitmeyecek faydaları vardır.