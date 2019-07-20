Faydası saymakla bitmiyor' 'Zayıflamak için tercih ediliyor' Nallıhan’da tarhana ayı başladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Faydası saymakla bitmiyor' 'Zayıflamak için tercih ediliyor' Nallıhan’da tarhana ayı başladı

Ankara Nallıhan'da faydası saymakla bitmeyen tarhananın yapımına başlandı.

Faydası saymakla bitmiyor' 'Zayıflamak için tercih ediliyor' Nallıhan’da tarhana ayı başladı - Sayfa 1

Tarhanalar kurumak için çatılara serildi. İçeriği ile her türlü şifa ve fayda içeren tarhana kurumak için güneş gören yerlere bırakıldı. Dar gelirli insanların “Darhane” olarak isim verdikleri tarhana kış aylarının vazgeçilmezidir. Saymakla bitmeyecek faydaları vardır.

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Faydası saymakla bitmiyor' 'Zayıflamak için tercih ediliyor' Nallıhan’da tarhana ayı başladı - Sayfa 2

'Zayıflamak için tercih ediliyor'

Uzmanlar tarhananın faydalarını şöyle sıralamakta:

"Besleyicidir , Kalsiyum, demir ve çinko içerir, Bağışıklık sistemini güçlendirir, 

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Faydası saymakla bitmiyor' 'Zayıflamak için tercih ediliyor' Nallıhan’da tarhana ayı başladı - Sayfa 3

 A ve B vitamini barındırır, Damar tıkanıklığını önler, Antioksidan etkili en zengin bitki olan soğanı içerdiğinden kansere karşı koruma sağlar,

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Faydası saymakla bitmiyor' 'Zayıflamak için tercih ediliyor' Nallıhan’da tarhana ayı başladı - Sayfa 4

Soğuk algınlığı, astım ve bronşit hastalıklarına karşı ön tedavi sağlar, İçerdiği yüksek lif oranlarından ötürü doğal tokluk hissi sağlar. 

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