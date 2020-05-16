Faydalarını bildiğimiz 8 doğal ürünün karanlık tarafları!

Aloe vera

Aloe vera kozmetik ve vücut bakımı sektöründe kullanılan en popüler bitkilerinden biridir. Fakat bu bitki aynı zamanda zarar da verebilir. Bunun dışında, harika bir nemlendiricidir.Ne yazık ki, aloe verayı cildinize doğrudan uygular ve güneşe çıkarsanız, alt derinizin daha kolay yanmasına ön ayak olabilirsiniz.Öte yandan, aloe vera kist oluşumunu ve deride kir birikimini artırabilir. Bu, özellikle akneye yatkın bir cilde sahip olanlarda daha net görülür. Bu doğal ürünün iyileştirici özellikleri olduğu doğrudur fakat bu her cilt tipinde rastgele kullanılabileceği anlamına gelmiyor.