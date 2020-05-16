Faydalarını bildiğimiz 8 doğal ürünün karanlık tarafları!
Doğal ürünlerin pek çok faydası olduğu herkes tarafından bilinse de, kullanacağımız ya da tüketeceğimiz ürünlerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmamız sağlık açısından oldukça önemli.
Aloe vera
Aloe vera kozmetik ve vücut bakımı sektöründe kullanılan en popüler bitkilerinden biridir. Fakat bu bitki aynı zamanda zarar da verebilir. Bunun dışında, harika bir nemlendiricidir.Ne yazık ki, aloe verayı cildinize doğrudan uygular ve güneşe çıkarsanız, alt derinizin daha kolay yanmasına ön ayak olabilirsiniz.Öte yandan, aloe vera kist oluşumunu ve deride kir birikimini artırabilir. Bu, özellikle akneye yatkın bir cilde sahip olanlarda daha net görülür. Bu doğal ürünün iyileştirici özellikleri olduğu doğrudur fakat bu her cilt tipinde rastgele kullanılabileceği anlamına gelmiyor.
Badem yağı
Badem yağı kozmetik ürünleri arasındaki en fazla özelliğe sahip yağlardandır. Çatlaklardan kurtulmak, cildinizi nemlendirmek, saçınızı onarmak vb. için kullanabilirsiniz fakat bu doğal ürünün karanlık bir yüzü de vardır.Öncelikle badem yağını gün içerisinde kullanmamalısınız çünkü cildinizde leke bırakabilir. Ayrıca yağlı ya da kusursuz ciltler için de önerilmez.
Buz
Cildinize buz uygulamanın karanlık yüzü, cildi kurutması ve cildin doğal yağ tabakasını soyarak çatlamasına sebep olmasıdır. Cildinize direkt olarak buz uygulamayın. Eğer kompres yapacaksanız kaliteli bir pamuklu kumaşa sarın.
Buzu doğrudan cilde uygulamamanın en önemli sebeplerinden biri buzun aşırı soğuğunun alt deriyi zedeleyip kızarıklığa sebep olma ihtimalidir.
Domates
İçeriğindeki A vitamini ve K vitamini hamile, kan sulandırıcı ilaç kullanan ve ameliyata girecek kişilerce dikkat edilmelidir. Bu durumlarda kesinlikle doktora danışılmalıdır.
Fazla Domates tüketimi, deri de kaşıntı ve hassas bünyelerde alerji yapabilir. Domates yendikten sonra bazı kişilerde ciltte döküntü, egzama, kızarıklık ve kabarma gibi cilt problemlerine neden olabilir.
Bilimsel olarak çekirdekli yapısı olan Domates sebze değil meyvedir. Meyve olduğundan içindeki şekerin kan şekerini arttırdığını unutmamak gerekir.