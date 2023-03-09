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Fay hattı üzerine yapılan milyonluk eve bakın! Kağıt gibi dağıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Fay hattı üzerine yapılan milyonluk eve bakın! Kağıt gibi dağıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya’nın Akçadağ ilçesinde fay hattı üzerine yapıldığı ortaya çıkan iki katlı milyonluk ev kağıt gibi dağıldı.

Fay hattı üzerine yapılan milyonluk eve bakın! Kağıt gibi dağıldı

Dikendede mevkiinde 39 yaşındaki Soner Menge’ye ait yapımı bu yıl tamamlanan iki katlı milyonluk ev ile taştan yapılan havuz, Kahramanmaraş merkezli depremlerde kağıt gibi dağılarak kullanılmaz hale geldi.

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Fay hattı üzerine yapılan milyonluk eve bakın! Kağıt gibi dağıldı

Menge, "Depremde iki yıllık emeklerimiz tamamen yerle bir oldu. Diğer evimiz ise tamamen harabe. Sanırım fay hattı üzerine evimizi inşa etmişiz. Bu yüzdende şuan evimiz kullanılamayacak halde. Bu evi yaklaşık iki yılda tamamladık eşyalarımız her şeyimiz emeklerimiz yerle bir oldu.Depremin korkusunu hala yaşıyoruz" diye konuştu.

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Fay hattı üzerine yapılan milyonluk eve bakın! Kağıt gibi dağıldı

İşte evin son hali...

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Fay hattı üzerine yapılan milyonluk eve bakın! Kağıt gibi dağıldı
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