Fay hattı üzerine yapılan milyonluk eve bakın! Kağıt gibi dağıldı

Menge, "Depremde iki yıllık emeklerimiz tamamen yerle bir oldu. Diğer evimiz ise tamamen harabe. Sanırım fay hattı üzerine evimizi inşa etmişiz. Bu yüzdende şuan evimiz kullanılamayacak halde. Bu evi yaklaşık iki yılda tamamladık eşyalarımız her şeyimiz emeklerimiz yerle bir oldu.Depremin korkusunu hala yaşıyoruz" diye konuştu.