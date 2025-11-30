BIST 10.937
Favori erkek oyuncularını açıkladı! Usta oyuncu Erdal Özyağcılar'dan çok özel liste...

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, son dönemde en beğendiği erkek oyuncuları açıkladı. Özyağcılar, saydığı oyuncularla ilgili; "Bunların hepsi tiyatro kökenli. Sağlam oyuncular hepsi. Elmas elmas!" ifadelerini kullandı.

Favori erkek oyuncularını açıkladı! Usta oyuncu Erdal Özyağcılar'dan çok özel liste... - Resim: 1

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Erdal Özyağcılar geçtiğimiz hafta İstanbul Havalimanı’nda tekerlekli sandalyede görüntülenmiş, bacağında bir sorun olup - olmadığını soran muhabirlere sert tepki göstermişti.

Favori erkek oyuncularını açıkladı! Usta oyuncu Erdal Özyağcılar'dan çok özel liste... - Resim: 2

Bebek'te görüntülenen 77 yaşındaki usta oyuncu, muhabirlere gülerek; "Gelin gelin bakın, bacağım sağlam" dedi. Havalimanındaki uzun mesafeden dert yanan oyuncu; "Orası çok uzun, insan yoruluyor. Ondan dolayı tekerlekli sandalyeye oturdum Arnavutköy’de görürseniz beni sandalyede, gelin yanıma. 8 kilometre havaalanı, git git bitmiyor. Yine gideceğim, tekerlekli sandalyemi hazırladılar" ifadelerini kullandı.

Favori erkek oyuncularını açıkladı! Usta oyuncu Erdal Özyağcılar'dan çok özel liste... - Resim: 3

Arnavutköy’de yaşadığını söyleyen usta oyuncu, Bebek’in de sık sık uğradığı bir yer olduğunu belirtti: Buralarda arkadaşlarım var, onlarla gelip oturuyorum. Kızım Zeynep de gelir denize girer burada. Ben de girerim.

Favori erkek oyuncularını açıkladı! Usta oyuncu Erdal Özyağcılar'dan çok özel liste... - Resim: 4

Dizi ve projeler üzerine konuşurken genç oyunculara da övgüler yağdıran Erdal Özyağcılar, son dönemde en beğendiği erkek oyuncuları sıraladı. 

