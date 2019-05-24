Favori dizisini açıkladı Tarkan'dan hayranlarına dizi önerisi
Megastar Tarkan, sevenlerine favori belgesel dizisini tavsiyesi etti. Tarkan'ın ''Müthiş'' diyerek Netflix'te yayınlanan Sıra Dışı Bir Kaya'yı hayranlarına önerdi.
Hayranları tarafından adım adım izlenen Megastar, favori belgesel dizisinin Netflix'te yayında olan Sıra Dışı Bir Kaya olduğunu açıkladı. Tarkan, "Yeni başladım izlemeye Netflix’te. Müthiş. İzlemenizi tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.
Sunuculuğunu Will Smith'in üstlendiği ve National Geographic imzası bulunan belgesel dizi 10 bölüm olarak yayınlandı. Dizinin tanıtımında, "Sekiz astronot, yuvamız olan hassan ve güzel gezegenimiz dünyaya dair eşsiz bakış açılarını paylaşıyor" ifadeleri yer alıyor.
Tarkan, geçtiğimiz günde hayranlarına nostaljik bir paylaşımda bulunarak, geçmişe götürmüştü. .Tarkan, 1999 yılında go-kart yaparken çekilen fotoğrafını #tbt notuyla sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı. Tarkan'ın gönderisi kısa sürede yüz binden fazla beğeni ve yorum aldı.
Tarkan'ın daha önceden de 1994 yılına ait bir fotoğrafı çıkmıştı. Tarkan'ın seneler sonra ortaya çıkan bu fotoğrafı hayranlarını çok şaşırtmıştı.