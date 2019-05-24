Favori dizisini açıkladı Tarkan'dan hayranlarına dizi önerisi

Sunuculuğunu Will Smith'in üstlendiği ve National Geographic imzası bulunan belgesel dizi 10 bölüm olarak yayınlandı. Dizinin tanıtımında, "Sekiz astronot, yuvamız olan hassan ve güzel gezegenimiz dünyaya dair eşsiz bakış açılarını paylaşıyor" ifadeleri yer alıyor.