Faturanı göster, 2 bin 750 TL desteği kap! PTT'ye faturasıyla giden yaşadı!

Ekonomik krizler boy göstermeye devam ederken kriz etkileri ise gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. PTT üzerinden yeni sosyal yardımların duyurusu yapılırken artan fatura fiyatları sonrasında doğal gaz ve elektrik desteğinin geldiği açıklandı. Yüksek enflasyon nedeniyle zorluk çeken vatandaşlar için yardım duyurusu yapıldı. İşte, doğal gaz ve elektrik yardım başvurularına dair detaylar...