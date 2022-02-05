Fatura krizi bitmiyor Ceylan Ertem doğalgaz faturasına isyan etti: Haram ola!
Zamların ardından elektrik faturası paylaşma akımına doğalgaz faturası trendi de eklendi. Taciz skandalıyla gündeme gelen Ceylan Ertem doğalgaz faturasına isyan etti.
Taciz itirafıyla gündemi sallayan Ceylan Ertem, sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımla yine çok konuşuldu. Yıllardır bir hayranının tacizine maruz kaldığını anlatan şarkıcı Ceylan Ertem, bu sefer evine gelen doğal gaz faturasını görünce çileden çıktı. Sosyal medya hesabından evine gelen 3 bin 786 TL'lik faturayı paylaşan şarkıcı, "Bu işin artık suyu çıktı. Haram ola" dedi.
Taciz itirafının ardından doağlgaz faturasına ettiği isyanla gündeme geldi: Ceylan Ertem, önceki gün Twitter hesabından bir kadın hayranının kendisiyle birlikte olmak için cinsiyet değiştirdiğini ve yıllardır peşini bırakmadığını anlatarak isyan etti. Ünlü şarkıcı bu sefer de evine gelen doğal gaz faturasına sitem etti.
Ceylan Ertem: Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Haram ola diyorum
Instagram hesabından 3 bin 786 TL gelen doğal gaz faturasını yayınlayan Ceylan Ertem, "Arkadaşlar, bu işin artık suyu çıktı. Kardeşimin ve benim odalarımız, salonda 1 petek yanıyor. Denemek istedik, kombi de epey kısıkta çalışıyor ve sonuç bu. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Haram ola diyorum, kusura bakmayın" dedi.
"Doğal gaz, elektrik zamlarından sonra bir kira bedeli sadece faturalara gidiyor"
"Bu parayı kolay kazanmıyoruz" diyen şarkıcı, "Doğal gaz, elektrik zamlarından sonra bir kira bedeli sadece faturalara gidiyor. İnanılır gibi değil, çok çok can sıkıcı. Herkese kolaylıklar dilerim bu şartlarda" ifadelerini kullandı.