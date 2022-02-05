Fatura krizi bitmiyor Ceylan Ertem doğalgaz faturasına isyan etti: Haram ola!

Taciz itirafının ardından doağlgaz faturasına ettiği isyanla gündeme geldi: Ceylan Ertem, önceki gün Twitter hesabından bir kadın hayranının kendisiyle birlikte olmak için cinsiyet değiştirdiğini ve yıllardır peşini bırakmadığını anlatarak isyan etti. Ünlü şarkıcı bu sefer de evine gelen doğal gaz faturasına sitem etti.