Fatoş Yelliler'in o pozu olay oldu: Frikiğini sansürledi, süper minisiyle adeta büyüledi

Fransa'daki bir düğünde tanıştıktan sonra ünlü türkücü Berdan Mardini ile Fatoş Yelliler 2010 yılında dünyaevine girmişti. Geçen yıl boşanan çiftin karşıklıklı yaptıkları açıklamalar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.