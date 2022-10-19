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Fatoş Yelliler'in o pozu olay oldu: Frikiğini sansürledi, süper minisiyle adeta büyüledi

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Fatoş Yelliler'in o pozu olay oldu: Frikiğini sansürledi, süper minisiyle adeta büyüledi

2010-2021 yılları arasında evli kaldığı ünlü türkücü Berdan Mardini'den olaylı şekilde boşanan Fatoş Yelliler, Instagram hesabından yaptığı birbirinden cesur paylaşımlarıyla adından sıklıkla söz ettirmeye devam ediyor. Fit vücudu, duru güzelliği ve düzgün fiziği ile takipçilerini mest eden ünlü isim son olarak süper minisiyle verdiği pozu paylaştı ve verdiği frikiği sansürlemesi dikkatlerden kaçmadı.

Fatoş Yelliler'in o pozu olay oldu: Frikiğini sansürledi, süper minisiyle adeta büyüledi

Fransa'daki bir düğünde tanıştıktan sonra ünlü türkücü Berdan Mardini ile Fatoş Yelliler 2010 yılında dünyaevine girmişti. Geçen yıl boşanan çiftin karşıklıklı yaptıkları açıklamalar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Fatoş Yelliler'in o pozu olay oldu: Frikiğini sansürledi, süper minisiyle adeta büyüledi

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Fatoş Yelliler, ilerleyen yaşına rağmen fit vücudu, duru güzelliği, düzgün fiziği  ve verdiği cesur pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 

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Fatoş Yelliler'in o pozu olay oldu: Frikiğini sansürledi, süper minisiyle adeta büyüledi

43 yaşındaki ünlü isim yaptığı açıklamaların yanısıra sosyal medyadaki birbirinden güzel pozlarıyla baş döndürmeye devam ediyor.

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Fatoş Yelliler'in o pozu olay oldu: Frikiğini sansürledi, süper minisiyle adeta büyüledi

Berdan Mardini eski eşini adeta bombalamıştı

Ünlü türkücü Berdan Mardini ile Fatoş Yelliler, Fransa'da bir düğünde tanıştıktan sonra 2010 yılında dünyaevine girmişti. Çift geçtiğimiz yıl 10 yıllık birlikteliklerini aldatma gerekçesiyle sonlandırmıştı.

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