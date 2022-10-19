Fatoş Yelliler'in o pozu olay oldu: Frikiğini sansürledi, süper minisiyle adeta büyüledi
2010-2021 yılları arasında evli kaldığı ünlü türkücü Berdan Mardini'den olaylı şekilde boşanan Fatoş Yelliler, Instagram hesabından yaptığı birbirinden cesur paylaşımlarıyla adından sıklıkla söz ettirmeye devam ediyor. Fit vücudu, duru güzelliği ve düzgün fiziği ile takipçilerini mest eden ünlü isim son olarak süper minisiyle verdiği pozu paylaştı ve verdiği frikiği sansürlemesi dikkatlerden kaçmadı.
Fransa'daki bir düğünde tanıştıktan sonra ünlü türkücü Berdan Mardini ile Fatoş Yelliler 2010 yılında dünyaevine girmişti. Geçen yıl boşanan çiftin karşıklıklı yaptıkları açıklamalar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Fatoş Yelliler, ilerleyen yaşına rağmen fit vücudu, duru güzelliği, düzgün fiziği ve verdiği cesur pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
43 yaşındaki ünlü isim yaptığı açıklamaların yanısıra sosyal medyadaki birbirinden güzel pozlarıyla baş döndürmeye devam ediyor.
Berdan Mardini eski eşini adeta bombalamıştı
Ünlü türkücü Berdan Mardini ile Fatoş Yelliler, Fransa'da bir düğünde tanıştıktan sonra 2010 yılında dünyaevine girmişti. Çift geçtiğimiz yıl 10 yıllık birlikteliklerini aldatma gerekçesiyle sonlandırmıştı.