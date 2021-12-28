Fatoş Yelliler'in aldatma mesajlarını ifşa eden Gökhan Göz'den Berna Arıcı ve Ece Ronay'a yaylım ateşi

Ünlü türkücü Berdan Mardini ile 11 yıldır evliliğinin boşanma aşamasında iken aşk yaşamaya başladığı Fatoş Yelliler ile bir dargın bir barışık ilişkisinde, son olarak 'evli adamlarla mesajlaştığı' iddiasıyla birtakım yazışmalar ifşa ederek '10 kocalı kadın' ifadesini kullanan iş insanı Gökhan Göz, tüm bu yaşanan olayları 'reklam' olarak değerlendiren müzisyen Berna Arıcı'ya ve 'ilişkilerini eleştiren fenomen ve şarkıcı Ece Ronay'a çok sert çıkıştı. Yelliler'in ihanetine uğradığını iddia ederek evli adamlarla olduğunu söylediği mesajlaşlamaları ifşa Gökhan Göz, ateş püskürdü. Sosyal medyada bu atışmalar 'Seviye yerlerde' dedirtti!