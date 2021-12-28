Fatoş Yelliler'in aldatma mesajlarını ifşa eden Gökhan Göz'den Berna Arıcı ve Ece Ronay'a yaylım ateşi
Berdan Mardini ile evli olduğu süreçte Fatoş Yelliler ile yasak aşk yaşayan ve sonrasında 'evli erkeklerle yazışmalarını' ifşa eden Gökhan Göz'den Berna Arıcı ve Ece Ronay'a şok sözler...
Ünlü türkücü Berdan Mardini ile 11 yıldır evliliğinin boşanma aşamasında iken aşk yaşamaya başladığı Fatoş Yelliler ile bir dargın bir barışık ilişkisinde, son olarak 'evli adamlarla mesajlaştığı' iddiasıyla birtakım yazışmalar ifşa ederek '10 kocalı kadın' ifadesini kullanan iş insanı Gökhan Göz, tüm bu yaşanan olayları 'reklam' olarak değerlendiren müzisyen Berna Arıcı'ya ve 'ilişkilerini eleştiren fenomen ve şarkıcı Ece Ronay'a çok sert çıkıştı. Yelliler'in ihanetine uğradığını iddia ederek evli adamlarla olduğunu söylediği mesajlaşlamaları ifşa Gökhan Göz, ateş püskürdü. Sosyal medyada bu atışmalar 'Seviye yerlerde' dedirtti!
Kısa süre önce Berdan Mardini'nin eski eşi ve iki çocuk annesi Fatoş Yelliler ile aşkını sosyal medyadan ilan eden iş insanı Gökhan Göz, önceki gün Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla ağızları açıkta bıraktı.
Kendini Escobar'a benzetti, Yelliler'e aldığı hediyeleri yaktı
Sevgilisinin ihanetine uğradığını öne sürdü ve aşklarının bittiğini duyuran Gökhan Göz, kendisini kızı için parasını yakan, hayatı film ve dizilere konu olan ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'a benzeterek, Fatoş Yelliler'e aldığı hediyeleri yakarak köpeklerini ısıttığını söyledi.
'10 kocalı kadın'
İhanete uğradığını ileri süren Gökhan Göz, sevgilisi Fatoş Yelliler'e hediye aldığı kıyafetleri benzin dökerek ateşe verdi. Göz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sevgilisi Fatoş Yelliler'in evli insanlar ile yaptığını iddia ettiği mesajlaşmalarını ifşa etti. Göz, söz konusu mesajlarda Yelliler'in kendisini aldattığını ileri sürdü. Gökhan Göz, aldatma kanıtı olarak iddia ettiği yazışmalara '10 kocalı kadın' notunu düştü. Sosyal medyayı ayağa kaldıran bu paylaşımlara, müzisyen Berna Arıcı ve TikTok fenomenliğinden şarkıcılığa geçiş yapan Ece Ronay'dan eleştiri geldi.