'Fatmagül'ün yengesi Mukaddes' Esra Dermancıoğlu'ndan 'göbekli' paylaşım
Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde 'Mukaddes Yenge' rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, kilolarını eleştirenlere çok konuşulacak bir fotoğrafla yanıt verdi. Dermancıoğlu göbeğini açarak verdiği poza 'Kalkın makarna suyu koyun' notunu düştü.
Sosyal medyadan vazgeçemeyen ünlü isimler kendilerine gelen kötü eleştirilere de tıpkı övgülere olduğu gibi kayıtsız kalamıyor... 'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisindeki 'kötü yenge Mukaddes' karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Esra Dermancıoğlu, Instagram'da göbeğini açarak paylaştığı fotoğrafıyla gündemde... Oyuncu, 'Zayıfla' eleştirilerine göbeğini açtığı fotoğrafını paylaşarak "Ayıp etmiş olmazsam bu şekil devam etmek istiyorum!" yanıt verdi.
Esra Dermancıoğlu, takipçilerinin 'biraz zayıfla' önerisine nev-i şahsına münhasır tarzıyla yanıt verdi.
"Makarna suyu koyun hadi!"
Esra Dermancoğlu, göbeğini açıkta bırakarak verdiği pozu sayfasında paylaştı ve altına şu notu düştü:
"Tatloşlar ya ben zayıflamazsam nolur ya? Ayıp etmiş olmazsam bu şekil devam etmek istiyorum… Olmaz mı? #cezanne ressam olur kendisi bilmeyenlere:) Belki ben o dönemin kadınıyım! zayıflamayacağım ya! Net! Çok da bebeğim pardon da... Makarna suyu koyun hadi!"
Beğeni ve yorum yağdı
Bu paylaşımıyla ünlü dostlarında ve takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan Dermancıoğlu'na, özellikle kadın hayranlarından 'kendi vücuduyla barışık olduğu ve 'sosyal medyadaki güzellik ve kusursuzluk dayatmalarına boyun eğmediği' için takdir mesajları geldi.