'Fatmagül'ün yengesi Mukadddes' Esra Dermancıoğlu'nun yatakta çıplak pozları olay 53 yaşına özel

KANAL D'de 2010-2012 yılları arasında reyting rekorları kıran 'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisinde Beren Saat'in canlandırdığı Fatmagül karakterinin kötü kalpli yengesi Mukaddes'i canlandırarak hafızalara kazınan Esra Dermancıoğlu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başarıyor. Kilolarını eleştirenlere göbeğini açıkta bırakarak çektiği videoyla yanıt vererek günlerce konuşan Esra Dermancıoğlu, bu kez de yatakta 53. yaşına özel verdiği pozlarıyla gündemde...