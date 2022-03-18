'Fatmagül'ün yengesi Mukadddes' Esra Dermancıoğlu'nun yatakta çıplak pozları olay 53 yaşına özel
'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisinde Mukaddes Yenge karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu 53. yaşına özel yatakta çektirdiği cesur fotoğraflarını paylaştı Instagram'ı salladı!
KANAL D'de 2010-2012 yılları arasında reyting rekorları kıran 'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisinde Beren Saat'in canlandırdığı Fatmagül karakterinin kötü kalpli yengesi Mukaddes'i canlandırarak hafızalara kazınan Esra Dermancıoğlu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başarıyor. Kilolarını eleştirenlere göbeğini açıkta bırakarak çektiği videoyla yanıt vererek günlerce konuşan Esra Dermancıoğlu, bu kez de yatakta 53. yaşına özel verdiği pozlarıyla gündemde...
Fatmagül'ün Suçu Ne?, Galip Derviş, Sil Baştan, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi yapımlarda rol alan ve son olarak 2021 yılında kadrosunda yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisindeki Zahide karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Esra Dermancıoğlu 53. yaşına özel pozlarını Instagram hesabından yayınladı.
552 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve sık sık dans ettiği eğlenceli anlarını paylaşan Esra Dermancıoğlu yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine topladı.
53. yaşa özel üstsüz poz: Esra Dermancıoğlu sık sık eğlenceli paylaşımlarda bulunduğu Instagram hesabından 53. yaşına özel fotoğraflarını yayınladı. Dermancıoğlu'nun üstsüz pozlarını takipçileri yorum yağmuruna tuttu.