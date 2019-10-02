Fatmagül'ün Suçu Ne final yapalı yıllar oldu ama başarıya doymuyor

Paris’teki Renalagh Tiyatrosu’nda gerçekleşen ödül töreninde Fatmagül’ün Suçu Ne, kendi ülkesinde sosyal bir fenomene dönüşen ve dünyanın dört bir köşesine yayılan dizi’ olarak anons edilirken, yönetmen Hilal Saral ile senaristler Melek Gençoğlu ve Ece Yörenç’in teşekkür mesajlarına yer verildi.