Fatmagül'ün Suçu Ne final yapalı yıllar oldu ama başarıya doymuyor
İlk bölümü 2010 tarihinde yayınlanan Fatmagül'ün Suçu Ne adlı televizyon dizisi, final yapmasının ardından yıllar geçse bile uluslararası düzeyde adından söz ettirmeye devam ediyor.
Vedat Türkali'nin eseri olan ve televizyon dizisine dönüştürülen Fatmagül'ün Suçu Ne, geçtiğimiz gün Fransa’da yayınlanan yerli ve yabancı televizyon dizilerinin ödüllendirildiği Soap Awards’da En İyi Yabancı Dizi seçildi.
Başrollerinde Beren Saat, Engin Akyürek, Kaan Taşaner ve Engin Öztürk'ün bulunduğu dizi, geçtiğimiz akşam 4. kez düzenlenen ve ödüllerin halk oylamasıyla belirlendiği ödül töreninde büyük bir oy oranı alarak birinci seçildi.
Paris’teki Renalagh Tiyatrosu’nda gerçekleşen ödül töreninde Fatmagül’ün Suçu Ne, kendi ülkesinde sosyal bir fenomene dönüşen ve dünyanın dört bir köşesine yayılan dizi’ olarak anons edilirken, yönetmen Hilal Saral ile senaristler Melek Gençoğlu ve Ece Yörenç’in teşekkür mesajlarına yer verildi.
Birçok ülkeye uyarlanmıştı: Yurtdışına satılan Türk dizileri arasında da zirvede yer alan Fatmagül’ün Suçu Ne dizisi, çok sayıda ülkede gösterilmiş İspanya, Amerika ve Hindistan’da da yeniden uyarlanmıştı.