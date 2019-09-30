Fatmagül'ün Suçu Ne dizisiyle ünlenen isim Kimse Bilmez'in kadrosuna dahil oldu

Geçtiğimiz gün 15. bölümüyle ekranlara gelen ve başrollerinde Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın yer aldığı Kimse Bilmez dizisinde heyecan gün geçtikçe artıyor. Öyle ki kadrosunu genişletmek isteyen dizi ekibi, bu bağlamda yeni bir oyuncu ile anlaştığını duyurdu.