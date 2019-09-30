Fatmagül'ün Suçu Ne dizisiyle ünlenen isim Kimse Bilmez'in kadrosuna dahil oldu
Pazar günleri ATV'de yayınlanarak sevenlerini ekrana kilitleyen Kimse Bilmez dizisine daha önce farklı projelerde kendisini gösteren genç bir isim dahil oldu.
Geçtiğimiz gün 15. bölümüyle ekranlara gelen ve başrollerinde Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın yer aldığı Kimse Bilmez dizisinde heyecan gün geçtikçe artıyor. Öyle ki kadrosunu genişletmek isteyen dizi ekibi, bu bağlamda yeni bir oyuncu ile anlaştığını duyurdu.
Daha önce de birçok dizi ve sinema filminde rol alan Sevtap Özaltun, Kimse Bilmez dizisinde Keremcem'in eski eşi "Özlem" karakteriyle dahil oldu. Uzun ve titiz bir çalışma sonunda seçilen ünlü oyuncu, canlandıracağı "Özlem" karakteriyle yeni olayların fitilini ateşleyecek.
Dengeler değişecek: ATV ekranlarına Kimse Bilmez ile geri dönen Özaltun, dizideki karakteriyle tüm dengeleri değiştirecek. Peki Fatmagül'ün Suçu Ne adlı diziyle adını duyurmayı başaran Sevtap Özaltun kimdir?
Sevtap Özaltun kimdir?
Özaltun, 12 Eylül 1984 tarihinde Artvin’de doğmuştur. 2001 yılında Bakırköy Basat Sanatçılar Derneği’nde Tiyatroyla tanıştı. 2009 yılında Haliç Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.