Fatma Turgut 'Hem aldatıldım hem aldattım' diyerek anlattı! Samimi itiraflar
Model grubundan ayrılarak yoluna yalnız devam eden Fatma Turgut, ‘Katarsis' programına konuk oldu. Ünlü şarkıcıdan samimi itiraflar geldi.
Şarkıcı Fatma Turgut, Gökhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu ‘Katarsis' programına konuk oldu. Turgut, aşk hayatına dair samimi itiraflar da bulundu. Hayat hikayesini anlatan rockçı, aldatıldığını ve aldattığını itiraf etti.
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Kötülüğünden değil, naifliğinden bunları yaşadığını belirten Turgut, “O kız gençti ve meraklıydı. Her hissin nasıl olduğunu bilmek, yaşamak ve tatmak istedi. Ben kendimi çoktan affettim” dedi.
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Zor bir hayat yaşadığını ve deli işi yaptığını belirten şarkıcı, “Duygu durumlarını iyi dengelemek gerekiyor” şeklinde konuştu.
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‘Yalnızlık Senfonisi' parçasını söylerken ağlamamak için kendini tutan Turgut, “Yalnızlık çok kıymetli ve değerliymiş.
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