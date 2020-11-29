Fatma Toptaş Demet Akalın'a gönderme yaptı! Sosyal medyada olay oldu
Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen oyuncu Fatma Toptaş, şarkıcı Demet Akalın’ın sözlerine yaptığı gönderme olay oldu.
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın kadınların bir kocasının olmasının iyi bir şey olduğunu ve erkek gücünün önemini anlatması sosyal medyada büyük tepki çekmişti.
Başından geçen bir hikayeyi anlatan Demet Akalın, "Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı, takır takır jantın üstünde gidiyoruz. Durduk ve ben hemen kocamı aradım. Mesela o arayamadı. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" ifadelerini sosyal medyanın yanı sıra birçok ünlü ismin de tepkisi çekmişti.
Bay Yanlış, No.: 309, Kiraz Mevsimi dizileriyle tanınan 38 yaşındaki Fatma Toptaş, Akalın'ın tepki çeken sözleriyle ilgili konuştu.
Citys AVM’de alışveriş turuna çıkan Fatma Toptaş, elektrikli smart aracıyla dikkat çekti. Güzel oyuncu, “Mecbur olmasam sokağa bile çıkmam. Pandemi kötü bir hal almaya başladı” şeklinde konuştu.