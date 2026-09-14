Fatma Soydaş tahliye oldu, son hali dillere düştü! İşte cezaevi sonrası ilk kare...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde cezaevine gönderilen sosyal medya içerik üreticisi Fatma Soydaş özgürlüğüne kavuşurken, tahliyenin ardından çekilen ilk kareleri kısa sürede gündem yaratarak geniş yankı uyandırdı.
Son zamanlarda sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adını geniş kitlelere duyuran ve kısa sürede popülerlik kazanan içerik üreticisi Fatma Soydaş hakkında başlatılan adli soruşturma neticesinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Cezaevinden tahliye olan Soydaş'ın son hali sosyal medyayı çalkaladı.
Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Soydaş'ın TikTok ve Instagram hesaplarına da erişim engeli getirilmişti. Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla hesaplar Türkiye'den erişime kapatılmıştı.
GÖRÜNTÜLER KONUŞULMUŞTU
Hakkındaki soruşturma kapsamında yaklaşık 2 aydır tutuklu bulunan Fatma Soydaş için tahliye kararı verildi. Avukat Tansel Koç, yapay zekâ (deepfake) ile kurulan iddiaların hukuken çürütüldüğünü, masumiyetin tescillendiğini açıkladı.
Fatma Soydaş’ı cezaevi kapısında avukatı Tansel Koç karşıladı.
Tahliyesinin ardından serbest kalan sosyal medya fenomeninin cezaevinden çıktıktan sonraki ilk görüntüsü ortaya çıktı.