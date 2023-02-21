Fatma Mavi cinayetinde yeni gelişme! Yaşarken benzinle yakılmış: İstenen ceza belli oldu!
İSTANBUL Bahçelievler’de 2 yıl önce 31 yaşındaki Fatma Mavi'nin boğularak ve benzinle yakılarak öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada Fatma Mavi’nin hala yaşadığı sırada yakılarak öldürüldüğü belirtilirken Savcı, sanık Ergin Aktürk için ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.
İstanbul Bahçelievler’de 2020 yılında bir apartmanın ikinci katında patlama meydana gelmişti. Patlamada 31 yaşındaki Fatma Mavi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yapılan soruşturmada Fatma Mavi’nin Ergin Aktürk tarafından öldürüldüğü ardından da yakıldığı ortaya çıkmıştı.
Soruşturma kapsamında Engin Aktürk ve ona yardım ettiği tespit edilen Ali İlkay Sarı tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki sanık hakkında açılan davanın görülmesine Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesine devam edildi. Sanıkların SEGBİS ile katıldığı duruşmada esasa ilişkin mütalaa açıklandı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.
“BENZİN ALIP EVE GİTTİLER”
Duruşma savcısı açıkladığı esasa ilişkin mütalaasında, sanık Ergin Aktürk ile Fatma Mavi arasında anlaşmazlık olduğu ve olaydan önceki gece telefonda tartıştıklarını belirtti. Sanık Ergin Aktürk'ün diğer sanık Ali İlkay Sarı ile benzin alarak Fatma Mavi’nin evine gittiği anlatılan mütalaada, Aktürk’ün eve çıkarak Fatma Mavi’yi boğazını sıkarak darp ettiği sonrasında ise evi ateşe verdiği anlatıldı.
“YAKILARAK ÖLDÜRÜLDÜ”
Otopsi raporunun detaylarına da yer verilen mütalaada, Fatma Mavi’nin boynunda bası bulguları tespit edildiği ölümün yanık ve duman sonucu boğulma ile meydana geldiği dolayısıyla Mavi’nin sağ iken evle birlikte yakılarak öldürüldüğü anlaşıldığı belirtildi.