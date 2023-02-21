Fatma Mavi cinayetinde yeni gelişme! Yaşarken benzinle yakılmış: İstenen ceza belli oldu!

“BENZİN ALIP EVE GİTTİLER”

Duruşma savcısı açıkladığı esasa ilişkin mütalaasında, sanık Ergin Aktürk ile Fatma Mavi arasında anlaşmazlık olduğu ve olaydan önceki gece telefonda tartıştıklarını belirtti. Sanık Ergin Aktürk'ün diğer sanık Ali İlkay Sarı ile benzin alarak Fatma Mavi’nin evine gittiği anlatılan mütalaada, Aktürk’ün eve çıkarak Fatma Mavi’yi boğazını sıkarak darp ettiği sonrasında ise evi ateşe verdiği anlatıldı.