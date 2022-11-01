Fatma Koç sürekli kendisini döven kocasını çocuklarının önünde öldürdü, beraat etti
KONYA'da kendisine sürekli şiddet uygulayan kocasını öldürmesi "meşru müdafaa" sayılan Fatma Koç'a mahkeme ceza vermedi. Koç'un kayınvalidesi mahkemeye, "Fatma suçsuz onu bırakın" diye çağrı yapmıştı.
Konya'da kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü kocasını bıçakla öldüren sanığın eylemi, "meşru müdafaa" sayılarak hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi. Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Fatma Koç, avukatı ile müştekiler katıldı.
Söz verilen sanık Fatma Koç, "Olay nedeniyle üzgünüm. Benim öldürme kastım yoktu. Korkutmak amacıyla elime bıçak almıştım. Beraatimi talep ederim." dedi.
Kayınpeder: Cezalandırmayın
Maktulün babası Ferruh Koç, gelininin cezalandırılmasını istemediğini belirterek, "Önceki beyanlarımı tekrar ederim. Sanıktan şikayetçi değilim." ifadesini kullandı.
Kayınvalide: Gelinime ceza vermeyin
Sanığın kayınvalidesi Güllü Koç da şikayetçi olmayarak, "Önceki beyanlarımı tekrar ederim. Gelinimin cezalandırılmasını istemiyorum. diye konuştu.