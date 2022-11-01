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Fatma Koç sürekli kendisini döven kocasını çocuklarının önünde öldürdü, beraat etti

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Fatma Koç sürekli kendisini döven kocasını çocuklarının önünde öldürdü, beraat etti

KONYA'da kendisine sürekli şiddet uygulayan kocasını öldürmesi "meşru müdafaa" sayılan Fatma Koç'a mahkeme ceza vermedi. Koç'un kayınvalidesi mahkemeye, "Fatma suçsuz onu bırakın" diye çağrı yapmıştı.

Fatma Koç sürekli kendisini döven kocasını çocuklarının önünde öldürdü, beraat etti

Konya'da kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü kocasını bıçakla öldüren sanığın eylemi, "meşru müdafaa" sayılarak hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi. Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Fatma Koç, avukatı ile müştekiler katıldı.

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Fatma Koç sürekli kendisini döven kocasını çocuklarının önünde öldürdü, beraat etti

Söz verilen sanık Fatma Koç, "Olay nedeniyle üzgünüm. Benim öldürme kastım yoktu. Korkutmak amacıyla elime bıçak almıştım. Beraatimi talep ederim." dedi.

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Fatma Koç sürekli kendisini döven kocasını çocuklarının önünde öldürdü, beraat etti

Kayınpeder: Cezalandırmayın

Maktulün babası Ferruh Koç, gelininin cezalandırılmasını istemediğini belirterek, "Önceki beyanlarımı tekrar ederim. Sanıktan şikayetçi değilim." ifadesini kullandı.

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Fatma Koç sürekli kendisini döven kocasını çocuklarının önünde öldürdü, beraat etti

Kayınvalide: Gelinime ceza vermeyin

Sanığın kayınvalidesi Güllü Koç da şikayetçi olmayarak, "Önceki beyanlarımı tekrar ederim. Gelinimin cezalandırılmasını istemiyorum. diye konuştu.

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