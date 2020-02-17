Fatma Günaydın Survivor kimdir yaşı kaç Survivor Fatma instagram pozları

Dominik'e gidecek ve Survivor 2020 Gönüllüler takımında yarışacak isimlerden biri de Fatma Günaydın oldu. 23 yaşındaki Survivor Fatma aslen Erzurumlu. Dizi ve filmlerde rol alan Fatma Günaydın Survivor'a kendi hikayesini yazmaya geliyor.