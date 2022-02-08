Fatma Girik'in yeğeni Ahu Turanlı Aşkar Türkmen bakıcıyı suçladı: Korona iken cenazeye geldi!

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede koronavirüse yakalanarak zatürre geçiren ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta sanatçısı Fatma Girik'in ölümünde, mirasını bıraktığı iddia edilen yeğeni ve manevi kızı Ahu Turanlı Aşkar suçlanmıştı. Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, ablasının ölümünde Ahu Turanlı Aşkar'ın suçu olduğunu ileri sürerek, sanatçının Türkmen bakıcısı korona olduğu halde test yaptırmadığını ve eve gitmek için izin vermediğini, hasta halde çalıştırdığını belirterek suç duyurusunda bulunmuştu. Türkmen bakıcının da bu açıklamaları onaylamasının ardından, Ahu Turanlı, bakıcı Gozel'i korona iken cenazeye katılmakla suçladı.