Fatma Girik'in yeğeni Ahu Turanlı Aşkar Türkmen bakıcıyı suçladı: Korona iken cenazeye geldi!
Fatma Girik'in ölümünde ihmali olduğu yönünde suçlanan, sanatçının bakıcısına korona olduğu halde test yaptırmadığı iddia edilen Ahu Turanlı Aşkar Türkmen bakıcı Gozel Yazyyeva'yı korona iken cenazeye katılmakla itham etti.
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede koronavirüse yakalanarak zatürre geçiren ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta sanatçısı Fatma Girik'in ölümünde, mirasını bıraktığı iddia edilen yeğeni ve manevi kızı Ahu Turanlı Aşkar suçlanmıştı. Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, ablasının ölümünde Ahu Turanlı Aşkar'ın suçu olduğunu ileri sürerek, sanatçının Türkmen bakıcısı korona olduğu halde test yaptırmadığını ve eve gitmek için izin vermediğini, hasta halde çalıştırdığını belirterek suç duyurusunda bulunmuştu. Türkmen bakıcının da bu açıklamaları onaylamasının ardından, Ahu Turanlı, bakıcı Gozel'i korona iken cenazeye katılmakla suçladı.
Türkmen bakıcı Gozel Yazyyeva Ahu Turanlı'yı suçlamıştı, Turanlı da bakıcıyı suçladı: Fatma Girik’in yeğeni Fatma Ahu Turanlı, avukatı aracılığıyla Girik’in yabancı uyruklu bakıcısı Gozel Yazyyeva’nin koronavirüs belirtileri gösterdiği halde Girik’in bakımına devam ettiği iddiasıyla hakkında ‘tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebep olma’ suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Ahu Turanlı Aşkar'dan Türkmen bakıcı Gozel için 'korona iken cenazeye geldi' suçlaması: Konuya ilişkin suç duyurusu dilekçesinde, Fatma Girik’in bakıcısı Gozel Yazyyeva’nın hastalık şüphesi bulundurduğu, işe gelmeden önce devlet hastanesinde ücretsiz olarak PCR testi yapma imkanı varken bunu yerine getirmeyerek gizlediği ve cenazenin defnedildiği son aşamaya kadar birçok insanı riske attığı kaydedildi
Suç duyurusunun ardından İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Fatma Ahu Turanlı’nın avukatı Taşkın Kurt şu ifadeleri kullandı:
"Malumunuz son dönemde Fatma Girik hakkında yapılan, özellikle ölümünden sonra yeğenine itham noktasında çok ciddi bir takım girişimler var. İddiaların odak noktasında malumunuz Fatma ablamızın son dönemde bakıcılığını yapan bir kadın. İsmi Gozel Yazyyeva.