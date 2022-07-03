Fatma Girik'in Vasiyetnamesi için iptal davası! Mirasçılara kötü haber...

Bodrum'da yaşayan Günay Girik Sözcü'ye yaptığı açıklamada vasiyetnamenin açıklanmasından sonra kanuni mirasçıları olan Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav ile kendisinin miras dışı bırakıldığını, mirasın büyük bölümünün yeğeni Fatma Ahu Turanlı'ya ve küçük bir kısmının da ablası Müesser Girik'e bırakıldığını belirterek; “Biz vasiyetname açıklanmadan bu vasiyetnamenin ablamın çok rahatsız olduğu, hem fiziki hem akıl sağlığının tam yerinde olmadığı bir süreçte baskı altında yeğeni tarafından hazırlatıldığını söylemiş ve itiraz etmiştik.