Fatma Girik'in Vasiyetnamesi için iptal davası! Mirasçılara kötü haber...
Günay Girik, ablası Fatma Girik’in vasiyetnamesini hazırlarken akıl sağlığı ile ilgili şüpheleri olduğunu belirterek vasiyetname için iptal davası açtı Ayrıca Günay Girik, vasiyetnameyi mirasın büyük bir bölümüne sahip olan Fatma Ahu Turanlı'nın baskısıyla yazdığını da iddia etti.
Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, ablasının vasiyetnamesi için iptal davası açtı. İptal davasının gerekçesi ise magazin dünyasına bomba gibi düştü.
Günay Girik'in iddiasına göre vasiyetname hazırlanırken Fatma Girik'in akıl sağlığı ile ilgili şüphelere vardı. Ayrıca Fatma Girik, yeğeni ve mirasın büyük bir bölümünü bıraktığı Fatma Ahu Turanlı da vasiyetname hazırlanırken Günay Girik'e baskı yaptı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşarken tedavi için gittiği İstanbul'da 24 Ocak 2022 tarihinde yaşamını yitiren ve yaşadığı Torba Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilen Türk sinemasının efsane ismi Fatma Girik'in 23 Haziran 2023 tarihinde açıklanan vasiyetnamesinin sağlıksız koşullarda, akli dengesinin tam yerinde olmadığı sırada ve baskı altında hazırlandığını iddia eden kardeşi Günay Girik'ten itiraz geldi.
Bodrum'da yaşayan Günay Girik Sözcü'ye yaptığı açıklamada vasiyetnamenin açıklanmasından sonra kanuni mirasçıları olan Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav ile kendisinin miras dışı bırakıldığını, mirasın büyük bölümünün yeğeni Fatma Ahu Turanlı'ya ve küçük bir kısmının da ablası Müesser Girik'e bırakıldığını belirterek; “Biz vasiyetname açıklanmadan bu vasiyetnamenin ablamın çok rahatsız olduğu, hem fiziki hem akıl sağlığının tam yerinde olmadığı bir süreçte baskı altında yeğeni tarafından hazırlatıldığını söylemiş ve itiraz etmiştik.