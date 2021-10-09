Fatma Girik'in son durumu hakkında flaş gelişme! İşte sağlıyla ilgili son bilgi
Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik'in sağlık durumu sevenleri tarafından en merak edilen konuların başında geliyor. Girik geçirdiği kalça ameliyatının ardından fizik tedavisine İstanbul’da devam ediyor.
20 yıldır yaşadığı Bodrum’daki evinde fenalaştıktan sonra hastaneye kaldırılan usta oyuncu, sonrasında tedavisine İstanbul’da devam etme kararı almıştı.
112
Darüşşafaka Rehabilitasyon Merkezi’nde üç haftadır tedavi gören oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
212
Günde iki seans fizik tedavi gören Girik, hastanede bir süre daha kalacak.
312
Fatma Girik kimdir?
Fatma Girik 12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi.
412