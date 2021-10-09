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Fatma Girik'in son durumu hakkında flaş gelişme! İşte sağlıyla ilgili son bilgi

Fatma Girik'in son durumu hakkında flaş gelişme! İşte sağlıyla ilgili son bilgi

Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik'in sağlık durumu sevenleri tarafından en merak edilen konuların başında geliyor. Girik geçirdiği kalça ameliyatının ardından fizik tedavisine İstanbul’da devam ediyor.

Fatma Girik'in son durumu hakkında flaş gelişme! İşte sağlıyla ilgili son bilgi

20 yıldır yaşadığı Bodrum’daki evinde fenalaştıktan sonra hastaneye kaldırılan usta oyuncu, sonrasında tedavisine İstanbul’da devam etme kararı almıştı.

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Fatma Girik'in son durumu hakkında flaş gelişme! İşte sağlıyla ilgili son bilgi

Darüşşafaka Rehabilitasyon Merkezi’nde üç haftadır tedavi gören oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Fatma Girik'in son durumu hakkında flaş gelişme! İşte sağlıyla ilgili son bilgi

Günde iki seans fizik tedavi gören Girik, hastanede bir süre daha kalacak.

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Fatma Girik'in son durumu hakkında flaş gelişme! İşte sağlıyla ilgili son bilgi

Fatma Girik kimdir?

Fatma Girik 12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 

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