Fatma Girik'in cenaze töreniyle ilgili son dakika gelişmesi: İptal edildi! Son isteği ve vasiyetiydi!

Dün sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Fatma Girik'in cenaze töreniyle ilgili son dakika haberlere göre olumsuz hava koşulları gerekçesiyle törenler ertelendi. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılacak Fatma Girik Anma Törenimiz maalesef ileri bir tarihe ertelenmiştir." dedi. Fatma Girik'in manevi kızı Ahu Turanlı gazetecilere yaptığı açıklamada, usta oyuncunun vefatından evvel son isteğinin iyileşip Bodrum'a dönmek olduğu, Bodrum'u çok sevdiğini söylemişti. Fatma Girik'in cenazesinin Bodrum'a nakledilmesi beklenirken son anda kar yağışından kaynaklanan olumsuz hava koşulları nedeniyle sanatçı için yapılacak tüm törenlerin iptal edildiği duyuruldu. İşte Fatma Girik'in cenaze töreniyle ilgili son gelişmeler...