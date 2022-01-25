Fatma Girik'in cenaze töreniyle ilgili son dakika gelişmesi: İptal edildi! Son isteği ve vasiyetiydi!
Fatma Girik cenaze töreni son dakika açıklamalara göre iptal edildi. Kar yağışından dolayı oluşan olumsuz hava koşullarından dolayı anma töreninin ertelendiği duyuruldu peki Fatma Girik'in cenaze töreni ne zaman?
Dün sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Fatma Girik'in cenaze töreniyle ilgili son dakika haberlere göre olumsuz hava koşulları gerekçesiyle törenler ertelendi. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılacak Fatma Girik Anma Törenimiz maalesef ileri bir tarihe ertelenmiştir." dedi. Fatma Girik'in manevi kızı Ahu Turanlı gazetecilere yaptığı açıklamada, usta oyuncunun vefatından evvel son isteğinin iyileşip Bodrum'a dönmek olduğu, Bodrum'u çok sevdiğini söylemişti. Fatma Girik'in cenazesinin Bodrum'a nakledilmesi beklenirken son anda kar yağışından kaynaklanan olumsuz hava koşulları nedeniyle sanatçı için yapılacak tüm törenlerin iptal edildiği duyuruldu. İşte Fatma Girik'in cenaze töreniyle ilgili son gelişmeler...
Yoğun kar yağışı Fatma Girik'in cenaze programlarını da etkiledi!
Türk sinemasının usta sanatçılarından Fatma Girik, bir süredir tedavi gördüğü hastanede koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti. Girik için bugün Şişli Belediyesi ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak törenler olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Fatma Girik tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
6 ay önce tedavi görmek için Muğla'dan İstanbul'a gelen Türk sinemasının usta oyuncusu Fatma Girik, dün sabah hastanede yaşamını yitirdi. Usta sanatçının koronavirüse bağlı gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Usta sanatçının vefat ettiği hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik, Kovid 19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen, çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti" denildi.
Girik için bugün 10.00'da Şişli Belediyesi'nde belediye çalışanları tarafından anılacak saat 11.00'de ise Cemal Reşit Rey'de tören yapılacaktı. Ancak Girik için planlanan törenler İstanbul'da etkili olan kar yağışından dolayı iptal edildi.