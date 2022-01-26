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Fatma Girik'in cenaze töreni ne zaman belli oldu Anma programı için açıklama geldi

Fatma Girik'in cenaze töreni ne zaman belli oldu Anma programı için açıklama geldi

Fatma Girik'in İstanbul'daki yoğun kar yağışı yüzünden iptal edilen cenaze töreninin ne zaman yapılacağı belli oldu. İşte Fatma Girik'in cenaze ve anma töreni programlarının tarih ve saati...

Fatma Girik'in cenaze töreni ne zaman belli oldu Anma programı için açıklama geldi

İSTANBUL'DA tedavi gördüğü hastanede pazartesi günü Covid-19'a bağlı viral enfeksiyon ve çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Fatma Girik'in yoğun kar yağışından kaynaklanan olumsuz hava aşrtları nedeniyle iptal edilen cenaze ve anma töreni programı belli oldu.

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Fatma Girik'in cenaze töreni ne zaman belli oldu Anma programı için açıklama geldi

Aile yakını Ahmet Hamdi Gürbüz, Türk sinemasının efsane isimlerinden Fatma Girik için yapılacak cenaze töreni ile ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

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Fatma Girik'in cenaze töreni ne zaman belli oldu Anma programı için açıklama geldi

Buna göre, yarın saat 10.00’da Şişli Belediyesi’nde yapılan vedalaşmanın ardından 11.00’da Cemal Reşit Rey Salonu’nda anma töreni yapılacak.

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Fatma Girik'in cenaze töreni ne zaman belli oldu Anma programı için açıklama geldi

Öğle namazının ardından Teşvikiye Camii’nde cenaze töreni düzenlenecek.

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