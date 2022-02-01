Fatma Girik öldürüldü mü kardeşi Günay Girik hastaneye ve yeğeni Ahu Turanlı Aşkar'a dava açtı
'Fatma Girik öldürüldü' iddiası... Günay Girik ablası Fatma Girik'in öldürüldüğünü iddia ederek hem hastaneye hem de sanatçının manevi kızı ve yeğeni olan Ahu Turanlı Aşkar'a dava açtı.
Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik’ten bomba iddia... Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik cenazenin ardından bomba bir iddiada bulundu. Günay Girik, Fatma Girik'in hastanede bilerek öldürüldüğünü söyleyerek hem tedavi gördüğü hem İstanbul-Etiler'de bulunan Liv Hospital hastanesine hem de Fatma Girik'in yeğeni Ahu Turanlı Aşkar'a dava açtı.
Günay Girik'ten Fatma Girik'in ölümüne ilişkin çok konuşulacak iddia: Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Girik, pazartesi günü İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede koronavirüse bağlı organ yetmezliği nedeniyle vefat etmişti. İstanbul'da yapılan anma törenlerinin ardından, vasiyeti üzerine naaşı Bodrum'a götürülen ve hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilen Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik çok konuşulacak iddialar ortaya attı.
Hastaneye dava açtı: Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik ablasının tedavi olduğu hastaneye dava açtı. Günay Girik ablasının tedavi gördüğü hastaneye ‘Bulaşıcı hastalıklar ile işlenebilecek suçlar kapsamında taksirle ölüme sebebiyet vermekten’ suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Günay Girik, Fatma Girik'in manevi kızı Ahu Turanlı Aşkar'a dava açtı: Öte yandan Günay Girik, yeğeni Ahu Turanlı’ya da dava açtığını belirtti. Girik, yeğenine dava açma sebebini şu şekilde özetledi: