Fatma Girik öldürüldü mü kardeşi Günay Girik hastaneye ve yeğeni Ahu Turanlı Aşkar'a dava açtı

Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik’ten bomba iddia... Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik cenazenin ardından bomba bir iddiada bulundu. Günay Girik, Fatma Girik'in hastanede bilerek öldürüldüğünü söyleyerek hem tedavi gördüğü hem İstanbul-Etiler'de bulunan Liv Hospital hastanesine hem de Fatma Girik'in yeğeni Ahu Turanlı Aşkar'a dava açtı.