Fatma Girik öldürüldü iddiası manevi kızı Ahu Turanlı Aşkar için TV8 canlıda şok iddialar

TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa canlı yayınında, 'Fatma Girik öldürüldü' iddiası masaya yatırıldı ve sanatçının kardeşi Günay Girik'in yayına telefonla bağlanan avukatı şoke eden bir iddia daha ortaya atarak izleyicileri şoke etti. Günay Girik'in avukatı Akın Centilmen 2. Sayfa canlı yayınında Fatma Girik'in ölümüne ilişkin 'manevi kızı' ve yeğeni Ahu Turanlı'nın çok ciddi bir ihmali olduğunu ileri sürdü.