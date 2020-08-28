Fatma Girik öldü mü yeğeni açıklama yaptı sosyal medya sallandı

Girik'in evinde dezenfekte işlemi yaptırdığı ve beraber yaşadığı 98 yaşında hasta olan annesi Münevver Girik için de önlemler aldığı öğrenilmişti. Kalça ameliyatından dolayı yürüme güçlüğü çeken ve fizik tedaviye giden Girik’in tedavisine evinde devam ettiği öğrenilmişti.