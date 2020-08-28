Fatma Girik öldü mü yeğeni açıklama yaptı sosyal medya sallandı
Fatma Girik'in öldüğü yönündeki iddia gündeme bomba gibi düştü. Sanatçının öz yeğeni gerçeği açıkladı.
Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik'in öldüğü iddiaları gündeme geldi. Sanatçının hayranları Girik'in sağlık durumunu merak ederken açıklama öz yeğeni Günay Girik'ten geldi.
Twitter hesabından Girik'in ölüm haberleri hakkında açıklama yapan ünlü magazin muhabiri Burhan Akdağ, "Biraz evvel saat 12.00'de Fatma Girik'in yeğeni Günay Girik ile konuştum. Fatma Girik ile ilgili çıkan haberlere çok üzüldüklerini bu tür haberleri yapanlar için kanuni işlemlere başladıklarını söyledi" dedi.
Öte yandan son dönemlerde sağlık problemleri artan Girik, koronavirüsten korunmak için evinden dışarı çıkmama kararı almıştı.
Girik'in evinde dezenfekte işlemi yaptırdığı ve beraber yaşadığı 98 yaşında hasta olan annesi Münevver Girik için de önlemler aldığı öğrenilmişti. Kalça ameliyatından dolayı yürüme güçlüğü çeken ve fizik tedaviye giden Girik’in tedavisine evinde devam ettiği öğrenilmişti.