Fatma Girik mirasını kime bıraktı manevi kızı Ahu Turanlı yeğeni çıktı! Kardeşi evlat edinmiş

Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Fatma Girik'in filmleri ve başarısı kadar hayatı da vefatının ardından en merak edilen konu haline geldi. Hiç evlenmediği bilinen Fatma Girik'in çocuğu olup olmadığı, hayat arkadaşı Memduh Ün ile neden evlenmediklerinin yanısıra, Yeşilçam'ın yıldız oyuncusunun mirasını kime bıraktığı da sosyal medyada en çok araştırılan konuların başında geliyor. Yönetmen Memduh Ün ile 16 yaşından beri birlikte olan Fatma Girik'in, Ün'ün eşi Cahide Şen'in intihar etmesinden çekindiği için evlenemedikleri detayı ortaya çıkarken, Girik'in bir manevi kızı olduğu da gündeme geldi. İşte Fatma Girik'in hayatıyla ilgili bilinmeyen tüm detaylar...