Fatma Girik hastaneye yatırıldı son hali hayranlarını üzdü

4 hafta süreyle fizik tedavi görecek: Yürüme güçlüğü çeken Girik, doktorunun tavsiyesi üzerine hastaneye yattı. 4 hafta süreyle fizik tedavi görecek olan usta oyuncunun başka bir rahatsızlığı olmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.