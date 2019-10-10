Fatma Girik 1 aydır hastaneydi taburcu oldu hastalığı bakın neydi

Fatma Girik 1 aydır hastaneydi taburcu oldu hastalığı bakın neydi
Fatma Girik, 1 aydır tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, 1 ay önce diş tedavisi için gittiği hastaneden çıkamamış, doktorunun tavsiyesi üzerine hastaneye yatmıştı. Tedavi sürecini atlatan Girik, bugün taburcu oldu.
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Hastaneye gittiği gün yürüme güçlüğü çektiği gözlenen Girik, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Hastanede tetkikleri ve genel tedavisi yapılan usta oyuncunun yürüme güçlüğü, fizik tedavi ile düzeldi.
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Ünlü sanatçı Fatma Girik, tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edildi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce tedavi sürecinde Fatma Girik'i hastanede ziyaret etmişti.
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