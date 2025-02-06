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Fatih'te yangın paniği! Bir restoranda başladı yandaki binalara sıçradı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Fatih'te yangın paniği! Bir restoranda başladı yandaki binalara sıçradı

Fatih'te, restoran olarak hizmet veren binada çıkıp yan taraftaki yapılara sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. İstanbul Valisi Gül, can kaybı ve yaralı olmadığını açıkladı.

Fatih'te yangın paniği! Bir restoranda başladı yandaki binalara sıçradı

Eminönü'nde restoranın bulunduğu 4 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Fatih'te yangın paniği! Bir restoranda başladı yandaki binalara sıçradı

Kısa sürede büyüyen alevler, binayı sarıp ve yan taraftaki yapılara da sıçradı.

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Fatih'te yangın paniği! Bir restoranda başladı yandaki binalara sıçradı

Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. İşte olay yerinden görüntüler...

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Fatih'te yangın paniği! Bir restoranda başladı yandaki binalara sıçradı
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