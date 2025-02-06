Fatih'te yangın paniği! Bir restoranda başladı yandaki binalara sıçradı
Anadolu Ajansı
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Fatih'te, restoran olarak hizmet veren binada çıkıp yan taraftaki yapılara sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. İstanbul Valisi Gül, can kaybı ve yaralı olmadığını açıkladı.
Eminönü'nde restoranın bulunduğu 4 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Kısa sürede büyüyen alevler, binayı sarıp ve yan taraftaki yapılara da sıçradı.
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Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. İşte olay yerinden görüntüler...
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