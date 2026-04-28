Fatih'te otel odasında ölü bulunmuştu! Başak'ın ölümünde sır perdesi kalktı
İSTANBUL Fatih'teki bir otelde, 24 yaşındaki Başak Schlosser çarşafla asılı halde ölü bulundu. Almanya'dan İstanbul'a tatil için geldiği öğrenilen Başak'ın esrarengiz ölümünün ardından ailesinin yardımıyla telefonunun şifresi bulundu. Başak'ın telefonundan çıkanlar, ölümüne ilişkin soru işaretlerini kaldırdı.
Annesi Alman, babası Türk olan 24 yaşındaki Başak Schlosser,Fatih'te kaldığı otel odasında ölü bulundu. Olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan Schlosser'ın takip edildiği gerekçesiyle bir bakkala gidip yardım istediği öğrenilmiş, otelin güvenlik kamerasında kaybolan 9 saatlik görüntünün ardından olayın 'cinayet' olabileceği öne sürülmüştü.
Hayatını kaybeden Schlosser'ın arkasında bıraktığı cep telefonunun şifresi, ailesinin yardımıyla çözüldü. Sabah'ta yer alan habere göre, otele yerleştikten bir gün sonra dışarıda eğlenen Schlosser, otele bir erkek arkadaşıyla birlikte geldi.
Otel odasında asılı halde bulundu
Aynı odada bir süre vakit geçiren ikiliden erkek arkadaşı daha sonra otelden ayrıldı. Bir gün sonra Schlosser'dan haber alamayan otel görevlileri odaya girdiklerinde genç kadını asılı halde buldu.
Kayıp görüntüler şüpheleri artırdı
Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ön otopsi raporunda Schlosser’in vücudunda darp ve zorlanma izine rastlanmadığı öğrenildi. Öte yandan otelin güvenlik kamerası kayıtlarında yaklaşık 9 saatlik görüntünün bulunmaması üzerine soruşturma genişletildi. Yapılan çalışmalarda Başak Schlosser'ın iddiaya göre takip edildiği gerekçesiyle bir bakkala gidip yardım istediği öğrenildi. O anlar bakkalın güvenlik kamerasıyla kaydedildi